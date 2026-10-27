Carlos Villarreal presenta programa de capacitación en semiconductores en Monclova

Un total de 600 estudiantes de educación media superior y superior accederán a un programa de capacitación especializado en semiconductores con un subsidio del 70 % en el costo del curso, anunció el alcalde Carlos Villarreal Pérez tras sostener reuniones de trabajo con el sector educativo y empresarial de la región.

El edil detalló que la formación técnica se impartirá en las instalaciones del Tecnológico de Monclova y estará dirigida a 300 alumnos de la propia institución y a 300 más procedentes de planteles de bachillerato técnico como CBTIS, CETIS, CONALEP, CECYTEC y COBAC, cuyos perfiles cuenten con las bases requeridas en el área de ingenierías.

Villarreal Pérez explicó que el costo inicial del taller es de mil pesos por participante, donde los beneficiarios contarán con el descuento del 70 % y únicamente aportarán el material didáctico necesario para las prácticas.

En cuanto a la infraestructura, el presidente municipal precisó que la primera etapa del laboratorio especializado en el Tec Monclova ya se encuentra operativa con una inversión inicial de 5 millones de pesos en equipamiento. Asimismo, confirmó que se gestiona ante la Federación una segunda fase de ampliación cuyo presupuesto oscilaría entre los 15 y 30 millones de pesos, sujeto a suficiencia presupuestal.

El munícipe subrayó que la preparación del talento local busca responder a las exigencias de relocalización de inversiones (nearshoring), con el fin de atraer a la Región Centro a empresas de origen asiático interesadas en instalarse en Coahuila.