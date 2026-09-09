Perla N es agredida por su pareja en Nueva Rosita: recibe atención médica

NUEVA ROSITA, Coah.- Una mujer de 20 años, identificada como Perla N, fue auxiliada en el Hospital General de Nueva Rosita tras resultar con diversas heridas en el cráneo, presuntamente provocadas con un objeto contuso, al parecer un martillo.

La fémina habría sido atacada por su propia pareja, por lo que logró escapar y posteriormente acudió a la sala de urgencias del nosocomio, donde recibió atención médica.

La afectada manifestó que su pareja la atacó a golpes con un objeto durante una fuerte discusión que ambos sostuvieron, situación que derivó en la agresión física.

La violencia escaló hasta que la joven recibió una brutal golpiza en diferentes partes del cuerpo, además de las lesiones que presentó en la región del cráneo. Personal médico brindó atención inmediata a la mujer, quien posteriormente fue reportada en recuperación favorable tras recibir los cuidados correspondientes.

Ante estos hechos, se le recomendó presentar la denuncia ante las autoridades competentes para que se investigue la agresión y, en su caso, se determinen responsabilidades.