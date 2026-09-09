Comisión provisional del PAN en Coahuila busca recuperar presencia política

SALTILLO, Coah. - El PAN en Coahuila iniciará una nueva etapa de reorganización y fortalecimiento con la instalación de una comisión provisional, luego de los resultados obtenidos por el partido en la pasada elección.

El diputado local Gerardo Aguado Gómez explicó que la decisión de convertir el Comité Directivo Estatal en una delegación derivó en la conformación de esta comisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional.

La nueva estructura estará encabezada por Verónica Pérez Herrera, diputada federal y exdirigente estatal del PAN en Durango, cuya experiencia dentro del partido fue reconocida por el legislador.

Jorge Calero ocupará la Secretaría General de la comisión. Además de ser consejero nacional, ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos el de regidor en Gómez Palacio, Durango.

Entre los integrantes también se encuentra Ernesto Sánchez, quien fungió como delegado durante la pasada elección, así como otras figuras designadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Aguado Gómez consideró que la experiencia de los integrantes permitirá establecer una estrategia para recuperar y fortalecer la presencia del PAN en la entidad.

"Todo cambio es una oportunidad para volver a iniciar y hacer las cosas de tal modo que el Partido Acción Nacional regrese a estar ahí como un partido importante, que represente a la ciudadanía y que enarbole sus causas", expresó.

La comisión comenzará sus actividades una vez que la determinación correspondiente sea publicada en estrados. A partir de entonces se prevé el desarrollo de reuniones, la elaboración de un diagnóstico y el inicio de la comunicación con la dirigencia saliente para avanzar en el proceso de entrega-recepción.

De acuerdo con el diputado, la nueva estructura quedará plenamente instalada y comenzará a operar formalmente durante las próximas semanas.

Aclaró que el objetivo no es generar divisiones dentro del PAN, sino incorporar a los diferentes grupos y actores que forman parte del partido.

"Esta comisión venga a dar frescura, una dinámica distinta, venga a ayudar; no es una comisión que venga a hacer las veces de Santa Inquisición", puntualizó.

El legislador señaló que se buscará mantener coordinación con la dirigencia saliente y con diputadas y diputados locales, legisladores federales, regidores y otros integrantes del panismo estatal.

También se analizará, en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional, la incorporación de mujeres y hombres panistas independientemente de que ocupen actualmente un cargo público.

Aguado Gómez sostuvo que uno de los objetivos centrales será fortalecer nuevamente el vínculo del partido con la ciudadanía y recuperar presencia política en Coahuila.