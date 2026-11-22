Ante la llegada y expansión de empresas asiáticas en Monclova y la región centro, jóvenes comenzaron a prepararse en el idioma coreano, una herramienta que podría abrirles oportunidades de empleo en el sector industrial.

Los cursos se imparten en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), como parte de una estrategia para fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y las empresas que llegan a la región.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, visitó a los estudiantes que participan en estas clases y destacó la importancia de acercar a las nuevas generaciones conocimientos que respondan a las necesidades del mercado laboral.

El edil agradeció al rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, por facilitar las aulas universitarias para desarrollar esta capacitación, que busca brindar herramientas adicionales a los jóvenes y prepararlos para aprovechar las oportunidades que surjan con la llegada y expansión de compañías coreanas.

La presencia de empresas de origen asiático en la región representa nuevas necesidades de comunicación y vinculación entre trabajadores, directivos y personal de las compañías.

En ese contexto, aprender coreano puede convertirse en una ventaja para quienes buscan incorporarse al sector industrial y participar en entornos laborales con presencia internacional.

"Seguimos apostándole a la educación y al futuro de nuestros jóvenes", expresó Carlos Villarreal, al reiterar la importancia de impulsar la preparación académica como parte del desarrollo económico de Monclova.