Cumbre Nacional de Mujeres Empresarias se realizará en Saltillo

NUEVA ROSITA, COAH.- Coahuila será sede de la Cumbre Nacional Mujeres Empresarias, organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, que se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre en la ciudad de Saltillo, informó la presidenta de la organización, Boreque Martínez González.

La dirigente explicó que, de acuerdo con el programa y la logística, el 7 de octubre se realizará la presentación oficial del evento, mientras que los días 8 y 9 se desarrollarán actividades académicas con la participación de conferencistas que abordarán diversos temas relacionados con el sector empresarial.

Añadió que durante la cumbre también se realizarán paneles, talleres y actividades de convivencia, al considerar que estos espacios permiten generar intercambios comerciales y fortalecer la relación entre las mujeres empresarias participantes.

De igual forma, participarán en una Callejeada durante la noche del día 8 de octubre, cena de gala el día 9 y una pos cumbre que será en Monterreal, luego en San Antonio de las Alazanas llegando al viñedo "Bodegas del Viento".

Martínez González señaló que el emprendimiento femenino representa una aportación importante para la economía, debido a que detrás de cada negocio generalmente existe el objetivo de apoyar a una familia.

Destacó que las mujeres generan riqueza y tienen una participación relevante en las economías de sus comunidades y países. Sin embargo, reconoció que muchas mujeres todavía no forman parte de la formalidad empresarial, por lo que la asociación busca capacitarlas y acompañarlas mediante mentorías y asesoría, con el propósito de facilitar su incorporación al sector formal y permitirles acceder a créditos, prestaciones y seguridad social para sus empleados.

Finalmente, destacó que la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa representa una plataforma y comunidad para impulsar el crecimiento de sus integrantes. Señaló que ya ha realizado actividades en Piedras Negras y Ciudad Acuña, como parte del crecimiento que mantiene la organización en el estado de Coahuila y de antemano, la intención es que de esta reunión se elija a la fundadora de la Asociación en la Región Carbonífera.