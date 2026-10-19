Monclova busca atraer inversiones en semiconductores

Monclova busca atraer inversiones de la industria de semiconductores y fortalecer la formación de talento especializado mediante su participación en SEMICON West 2026, celebrado en el Moscone Center de San Francisco, California.

En el encuentro participaron el director de Pro Monclova, Reginaldo Calderón; el subsecretario de Educación Superior en Coahuila, Saúl Noguerón Contreras, y el director del Instituto Tecnológico de Monclova, Darío Hernández, como parte de una estrategia para diversificar la economía regional e impulsar la manufactura avanzada.

La asistencia se realizó por invitación del Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de conocer las oportunidades que ofrece esta industria y promover la llegada de nuevas inversiones a la Región Centro.

De acuerdo con lo expuesto por los representantes, uno de los principales objetivos es actualizar los planes y programas de estudio para responder a las necesidades de la industria de semiconductores, un sector estratégico para el desarrollo tecnológico y la manufactura avanzada.

Actualmente, se trabaja con el Instituto Tecnológico de Monclova en la actualización de los programas educativos para alinearlos con esta área de oportunidad y preparar a los jóvenes para acceder a empleos especializados.

La iniciativa se vincula con las acciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez para fortalecer la colaboración con las universidades de la Región Centro y mantener los proyectos educativos alineados con el Plan Estatal de Desarrollo.

La participación también reconoce el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Economía, Luis Olivares, para promover la presencia de Monclova en encuentros internacionales que permitan identificar oportunidades de inversión y empleo.