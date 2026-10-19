Feria de salud en Coahuila promueve prevención del cáncer de mama
Se implementará un proyecto de acompañamiento psicológico para pacientes de cáncer de mama.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Facultad de Psicología y Enfermería organizó una feria de salud con el objetivo de promover la prevención y concientizar a la población estudiantil y en general sobre la detección oportuna de esta enfermedad.
La Dra. Susana Sierra Herrera, directora del plantel, explicó que las actividades integran stands informativos elaborados por alumnos de primer, tercer y quinto semestre de la licenciatura en Enfermería. La directiva destacó que la labor de difusión abarca a mujeres y hombres, e invitó a participar a las demás facultades del campus y al personal administrativo de la coordinación.
Por su parte, la profesora de Enfermería Mariel Mireles Gutiérrez advirtió que la región norte del país y Coahuila registran una problemática latente impulsada por factores de riesgo como el sobrepeso, el consumo de tabaco y la ingesta de hormonas añadidas en alimentos. Precisó que el padecimiento no es exclusivo de las mujeres, ya que cerca del 1 por ciento de los diagnósticos corresponden a varones.
Mireles Gutiérrez enfatizó la importancia de la autoexploración mensual —idealmente del tercer al quinto día posterior al periodo menstrual— e indicó que las señales de alerta no siempre inician con un bulto, sino con hundimientos, enrojecimiento, secreciones en el pezón o alteraciones en la textura de la piel.
Finalmente, ante la necesidad de brindar una atención holística que atienda el duelo de las pacientes y sus familias, la Dra. Sierra Herrera adelantó que formalizarán un proyecto de acompañamiento psicológico especializado para personas en tratamiento o recuperación de cáncer de mama, sumándose a los servicios de atención ciudadana que ya ofrece la institución.