PRONNIF mantiene tutela del bebé Juan

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia mantendrá bajo su tutela al bebé Juan, al continuar jurídicamente como menor expósito, debido a que no existen pruebas legales que acrediten la paternidad de Elías ni de Damaris.

La titular de la dependencia informó que, pese al nuevo giro que tomó la investigación, la medida especial de protección permanece vigente, ya que la institución no cuenta con un certificado de alumbramiento, un acta de nacimiento o una prueba genética que confirme el vínculo filial de los presuntos progenitores.

Explicó que, aunque existen indicios sobre quiénes podrían ser los padres del menor, éstos no son suficientes para modificar su situación jurídica, por lo que la tutela continúa siendo ejercida por la PRONNIF hasta que la autoridad competente presente evidencia fehaciente.

Martha Herrera señaló que, mientras no exista acreditación legal del parentesco, tampoco es posible realizar estudios del entorno familiar o valoraciones sociofamiliares de las personas señaladas como posibles familiares del recién nacido.

Añadió que la Procuraduría mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado y precisó que, si esa autoridad aporta documentación o pruebas concluyentes sobre la identidad del menor, se revisará nuevamente su situación jurídica para determinar las acciones correspondientes.

En el aspecto médico, informó que el bebé evoluciona favorablemente y responde de manera positiva a la atención que recibe. Sin embargo, continúa hospitalizado porque los especialistas aún supervisan el desarrollo de sus pulmones, debido a su condición de prematuro.

Indicó que el estado de salud del recién nacido es estable y acorde con la evolución esperada para un bebé con esas características, aunque hasta el momento el personal médico no ha establecido una fecha para otorgarle el alta hospitalaria.