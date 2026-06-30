Psicólogo analiza conducta de Elías tras abandono de su hijo
La falta de culpa en Elías tras el abandono del menor indica un funcionamiento psicológico disfuncional, según el análisis
Resumen
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La conducta que Elías mostró durante las entrevistas posteriores al abandono de su hijo recién nacido presenta rasgos compatibles con una personalidad narcisista y conductas de tipo sociopata, de acuerdo con el especialista en orientación psicoanalítica, tras analizar la información pública del caso.
Alejandro Martínez, psicólogo clínico, señaló que tras analizar las declaraciones dadas por Elías a los medios de comunicación después de que se diera la historia del pequeño Juan, se pueden ver una conducta muy marcada del paramédico, con rasgos muy pronunciados narcisistas y sociópatas. "Presentó rasgos muy pronunciados narcisistas por el hecho de que haya, en un primer acto, dejado al niño y, en un segundo acto heroico, recuperarlo y llevarlo a salvo, lo que resalta más es su posición de héroe y de hacerse notar, negando el primer acto más turbio, un acto más siniestro".
Señaló que ese comportamiento refleja un mecanismo de negación y una construcción de la realidad encaminada a preservar una imagen positiva de sí mismo, con un mecanismo omnipotente que consiste en poder hacer lo que le plazca para obtener reconocimiento, distorsionando los hechos.
Mencionó que también se observan matices compatibles con conductas de tipo sociopata, al no advertirse expresiones de arrepentimiento o culpa por el abandono del menor. "Pareciera que está operando más esta condición narcisista, negando el primer acto como si no hubiera pasado, sin mostrar un sentimiento de arrepentimiento ni culpa, esos son rasgos sociopáticos".
Respecto a la decisión de abandonar al bebé, el psicólogo dijo que cuando predominan rasgos narcisistas de esta intensidad, la prioridad se centra en sí mismo por encima de la responsabilidad hacia los demás.
Añadió que una persona con un funcionamiento psicológico dentro de parámetros normales difícilmente actuaría de esa manera debido a la responsabilidad inherente al cuidado de un recién nacido.
El especialista sostuvo que el aspecto más significativo del caso es la aparente negación del abandono y la construcción posterior de una narrativa en la que el propio involucrado busca ser reconocido por haber rescatado al menor.
Sobre la detención de Elías, Martínez consideró que cualquier sentimiento de culpa podría responder más a la exposición pública del caso que a un remordimiento profundo por los hechos.