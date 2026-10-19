Carlos Villarreal y universidades de Monclova impulsan estrategia educativa

El Ayuntamiento de Monclova trabaja en una estrategia con universidades de la Región Centro para especializar a estudiantes en sectores industriales estratégicos, como la fabricación de carros tanque ferroviarios, semiconductores, metalmecánica y gas, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las secretarías estatales de Desarrollo Económico, Educación y Trabajo, así como con rectores, directores universitarios y representantes de la iniciativa privada.

El objetivo es que cada institución educativa se especialice en un área determinada y comparta sus conocimientos con otras universidades, a fin de ampliar las capacidades técnicas de los estudiantes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Villarreal Pérez detalló que el Instituto Tecnológico de Monclova trabaja en el tema de semiconductores, mientras que con la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) se busca impulsar una estrategia relacionada con las empresas fabricantes de carros tanque ferroviarios.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera participaría en el desarrollo de capacidades vinculadas con la industria metalmecánica, mientras que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abordaría el tema del gas, de acuerdo con las áreas mencionadas por el alcalde.

La propuesta contempla que docentes especializados puedan impartir clases en otras instituciones, para que el conocimiento llegue a más grupos de estudiantes sin que cada universidad tenga que desarrollar por separado todas las especialidades.

En el caso de la fabricación de carros tanque ferroviarios, el alcalde señaló que la industria enfrenta ciclos de mayor y menor demanda, determinados en buena medida por el comportamiento del mercado estadounidense, hacia donde se destina gran parte de la producción regional.

Indicó que la Región Centro, junto con la Carbonífera, concentra una importante producción de estos equipos a nivel mundial, por lo que consideró necesario preparar al sector educativo y empresarial para responder a las necesidades futuras de la industria.

Aunque actualmente no existe una proyección de contratación por parte de las empresas, Villarreal Pérez sostuvo que la preparación debe anticiparse a los requerimientos del mercado, con el propósito de que los jóvenes desarrollen habilidades que les permitan acceder a empleos especializados sin depender de conocimientos provenientes de otras regiones.

Añadió que la estrategia combinará acciones generales para fortalecer al conjunto de la industria con medidas específicas para cada empresa, con la intención de impulsar el crecimiento sostenido y mejorar la preparación técnica de los futuros profesionistas.