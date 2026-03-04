Laura Jiménez lidera campaña de limpieza en Múzquiz: mejora Las Misiones

Múzquiz, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, implementó una campaña integral de limpieza en la colonia Las Misiones, en la cabecera municipal, a través del Departamento de Ecología e Imagen Urbana.

Durante esta jornada se llevaron a cabo trabajos de retiro de escombro en calles y plazas, así como la eliminación de basureros clandestinos ubicados a espaldas de este sector habitacional, atendiendo de manera puntual las solicitudes realizadas por vecinos del lugar.

Además, se realizó la instalación de nuevas luminarias y el arreglo de cableado que había sido vandalizado, con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar un mejor servicio a las familias de este sector.

Las acciones fueron ejecutadas por las cuadrillas municipales en coordinación con el equipo del Chaleco Verde del programa Mejora Coahuila, fortaleciendo el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reiteró que su administración mantiene el compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos, priorizando la limpieza, el orden y el mejoramiento de la imagen urbana en todos los sectores del municipio.

Asimismo, se exhortó a las familias de la colonia Las Misiones a cuidar y preservar las áreas que fueron recuperadas y rehabilitadas, a fin de mantenerlas en óptimas condiciones y garantizar espacios dignos y seguros para todos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando por un Múzquiz más limpio, saludable y con mejores espacios para todas las familias.