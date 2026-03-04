Carlos Jiménez Villareal promueve prevención de obesidad en Sabinas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villareal, destacó las acciones que se están llevando a cabo para prevenir la obesidad en la región. "La acción más primordial es fomentar hábitos de buen comer y activación física en la población", dijo Jiménez Villareal.

Señaló que en los centros de salud y hospitales de la región, se están llevando a cabo programas de educación nutricional y activación física, especialmente en planteles educativos. "Se les enseña a los niños y niñas el plato del buen comer y la importancia del ejercicio físico para combatir la obesidad", agregó.

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 ha estado en los primeros lugares en cuanto a la atención a la diabetes y la obesidad en el país. Sin embargo, Jiménez Villareal destacó que se está trabajando para revertir esta situación. "El gobernador Manolo Jiménez ha implementado el programa de telemedicina en los centros de salud y hospitales, lo que incluye la especialidad de nutrición", dijo.

El objetivo es acercar la atención médica y la educación nutricional a la población, especialmente a los niños y jóvenes, para prevenir la obesidad y otras enfermedades crónicas. "Es algo que se puede combatir con mucha orientación, pláticas y activación física", concluyó Jiménez Villareal.

Ante la importancia del tema, el funcionario llamó a los ciudadanos de todas las edades que padezcan esta enfermedad y están interesados en vencer el padecimiento, acudan a la unidad de salud más cercana, donde los especialistas podrán brindar la atención requerida y ofrecerles herramientas para su bienestar físico y mental.