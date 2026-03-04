Greicy Castañeda evita la eutanasia de su perro Pilo tras un ataque

Luego del ataque que sufrió en su propia casa, la pequeña Greicy sorprendió a su familia al pedir que su perro, un pastor belga malinois llamado "Pilo", no fuera sacrificado. La decisión de la menor fue tomada en cuenta por sus padres, quienes optaron por buscar una alternativa para el animal en lugar de practicarle la eutanasia.

Su madre, Alejandra Daniela Vianey Castañeda Martínez, explicó que tras lo ocurrido se analizó la posibilidad de dormir al perro debido a la gravedad del incidente. Sin embargo, la propia niña expresó que no quería que el animal muriera, por lo que comenzaron a buscar una solución que garantizara seguridad para todos.

Finalmente, una persona se ofreció a adoptarlo y llevarlo a vivir a un rancho donde contará con amplios espacios y condiciones adecuadas. De acuerdo con la familia, el nuevo dueño ya mostró interés en el bienestar del perro e incluso acudió a conocerlo.

La entrega de "Pilo" se realizará una vez que concluya el periodo de observación veterinaria, el cual dura entre 10 y 15 días, tiempo en el que especialistas evalúan su comportamiento y descartan riesgos sanitarios.

Mientras tanto, la madre de la menor señaló que Greicy se siente tranquila al saber que su mascota tendrá otra oportunidad en un entorno distinto. En cuanto a la salud de la niña, los médicos reportan que evoluciona favorablemente. Sus heridas muestran buena cicatrización, aunque el personal médico continuará vigilando su estado durante los próximos días para prevenir cualquier infección.

Greicy permanece hospitalizada en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibe curaciones constantes y tratamiento para favorecer su recuperación.