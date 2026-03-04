AHMSA enfrenta deuda de 63.9 millones con el IMSS en Monclova

En el marco del concurso mercantil que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha puesto sobre la mesa una cifra que complica aún más el panorama financiero de la empresa.

Según los documentos más recientes del Juzgado Segundo de Distrito, la institución federal notificó que la acerera le debe poco más de 63.9 millones de pesos por concepto de cuotas y créditos fiscales que no fueron pagados a tiempo.

Esta notificación llega en un momento crítico, justo cuando el juzgado también informó que la subasta para vender bienes de la compañía quedó cancelada. Al no concretarse la venta de activos que se tenía planeada para finales de febrero, el dinero para cubrir este tipo de deudas con el gobierno sigue sin aparecer, lo que genera una presión extra sobre el síndico encargado de administrar lo que queda de la empresa.

El monto exacto que reclama el Seguro Social es de 63,965,839.10 pesos. Esta cantidad no es solo un número en un papel, sino que representa recursos que deberían haberse destinado a la seguridad social de los trabajadores.

Ahora, esta deuda se suma a la larga lista de pagos pendientes que la empresa debe resolver antes de poder salir del bache legal en el que se encuentra desde 2023.

Por ahora, el juez ha tomado nota de este reclamo y el síndico Víctor Manuel Aguilera tendrá que incluirlo en el plan de pagos. Sin embargo, sin una venta de bienes exitosa en el corto plazo, el IMSS y otras dependencias federales tendrán que seguir esperando en la fila de acreedores, mientras los activos de la planta de Monclova continúan perdiendo valor con el paso del tiempo.