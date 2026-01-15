Carlos Villarreal anuncia nuevos proyectos de inversión en Monclova

Al menos ocho proyectos de inversión se encuentran en análisis y podrían concretarse en Monclova o en la Región Centro del estado, con el objetivo de generar empleos y fortalecer el desarrollo económico, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que actualmente se mantienen sobre la mesa las metas de crecimiento que han establecido diversas empresas interesadas en instalarse o expandirse en la zona.

Destacó el caso de la empresa Dual, la cual cerró el mes de diciembre con 400 empleos, cifra que podría duplicarse en el presente semestre. "Dual cerró con los 400 empleos que se habían proyectado en diciembre y la expectativa que traen es llegar, en este semestre, a entre 800 y mil empleos. Esto dependerá de que obtengan más contratos, considerando la dinámica nacional e internacional, incluida la cuestión arancelaria, pero el potencial de crecimiento está ahí", explicó.

Villarreal Pérez añadió que a estos empleos se sumarán los que generará la empresa Yura, así como los derivados de otros proyectos que se encuentran en proceso, lo que permitiría alcanzar de manera inicial alrededor de 4 mil empleos directos, contemplados desde diciembre de 2025 y hasta junio o julio de 2026.

Indicó que más de siete u ocho proyectos se encuentran en etapa de toma de decisiones, llevando consigo los incentivos estatales y municipales, además de las ventajas competitivas de la región.

Señaló que existe una competencia sana con otras zonas del estado y del país para lograr la atracción de inversiones. En este sentido, el alcalde agradeció el respaldo del secretario de Desarrollo Económico y del gobernador del estado, por las facilidades otorgadas para que estas oportunidades de inversión lleguen a la Región Centro.

Finalmente, subrayó la importancia de continuar trabajando de manera coordinada en el tema de hospitalidad industrial. Recordó que, al inicio de su administración, Monclova no contaba con naves industriales especulativas y actualmente ya existen dos, además de que las naves en construcción se colocan incluso meses antes de concluirse.

"Hay un buen ánimo entre el empresariado para seguir invirtiendo, lo que representa un ganar-ganar: utilidades para quienes apuestan por la región, más empleo para nuestra gente y mayor desarrollo para Monclova y toda la Región Centro", concluyó.