Ex trabajadores de AHMSA luchan por liquidaciones

Entre la desesperación, la impotencia y un profundo desgaste físico y emocional acumulado tras meses de incertidumbre, los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) aseguran que no perderán el ánimo ni abandonarán la lucha por la defensa de sus derechos laborales.

Julián Torres Ávalos, dirigente de la agrupación de ex obreros, manifestó que la base trabajadora mantiene firme la esperanza en que el próximo 13 del presente mes se consolide la propuesta financiera que permita concretar la venta de la empresa y reactivar el pago de sus liquidaciones.

El representante laboral respaldó la reciente intervención del diputado federal Theo Kalionchiz ante la Secretaría del Trabajo, donde expuso la falta de apoyos tangibles para los trabajadores en crisis. Torres Ávalos enfatizó que, aunque en la capital del país son recibidos institucionalmente, no han obtenido respuestas concretas a sus peticiones, entre las que destaca la solicitud de una ayuda económica de 50 mil pesos por obrero formulada a la Presidencia de la República.

Pese al agotamiento, la dirigencia confirmó que, tras la fecha límite acordada, emprenderán un nuevo viaje a la Ciudad de México para sostener encuentros con las autoridades federales del trabajo y exigir posturas claras respecto a la resolución del concurso mercantil.

Para financiar los traslados hacia la capital del país y la ciudad de Saltillo, el gremio realiza una rifa entre la comunidad. Torres Ávalos detalló que solicitaron por primera vez el apoyo institucional al alcalde electo Carlos Villarreal para el patrocinio del premio principal, asegurando que, independientemente de la respuesta edilicia, la comitiva cubrirá sus compromisos y continuará su movilización nacional.