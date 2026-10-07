Cecytec Sur refuerza seguridad escolar con Operativo Mochila

Con el objetivo de garantizar la integridad física de sus 993 alumnos y mantener la disciplina escolar, la dirección del Cecytec Sur reforzó sus protocolos internos mediante el "Operativo Mochila" y el control estricto en el acceso al plantel.

Alberto Medina Martínez, director de la institución, explicó que las acciones de revisión se realizaron de forma sorpresiva con el aval de la Secretaría de Educación, la Dirección General y la previa autorización firmada por los padres de familia en el reglamento escolar.

Para garantizar el respeto a los derechos humanos de los estudiantes, el operativo se efectuó con la participación coordinada de un policía, un padre de familia y un trabajador administrativo por cada aula.

Durante la revisión general a la matrícula, las autoridades escolares aseguraron un vapeador, tres encendedores y una manopla metálica. Medina Martínez destacó que, aunque se trata de hallazgos menores, las revisiones periódicas continuarán de manera permanente dentro del centro educativo.

Como medida complementaria de resguardo, la directiva determinó cerrar los accesos con candado a partir de las 7:10 horas. Asimismo, asignó a personal de prefectura en la entrada principal para supervisar y registrar todo ingreso o salida del inmueble.

El director señaló que el endurecimiento de los controles responde a la necesidad de prevenir incidentes externos y garantizar que el alumnado permanezca en un entorno seguro durante su jornada escolar.