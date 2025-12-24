Contactanos
Monclova mejora su imagen urbana con limpieza navideña

El alcalde Carlos Villarreal promueve la limpieza en Monclova durante la temporada navideña.

Por Carolina Salomón - 24 diciembre, 2025 - 02:51 p.m.
      Como parte del espíritu navideño, La Ola Monclovense llevó a cabo acciones de limpieza en diversas avenidas y bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y brindar espacios más limpios y ordenados a las familias durante esta temporada.

      Estas jornadas forman parte del compromiso del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, que, comprometido con mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses, impulsa de manera permanente labores de limpieza y mantenimiento urbano, especialmente en fechas que fomentan la convivencia y el sentido de comunidad.

       

      Durante las actividades, algunos empleados municipales realizaron las labores portando atuendos alusivos a la Navidad, llevando un mensaje de alegría y cercanía a la ciudadanía mientras contribuían al cuidado de los espacios públicos.

       

      El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir mejorando el entorno urbano y los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad, trabajando de manera constante para ofrecer una imagen digna, segura y agradable que fortalezca la calidad de vida de las y los monclovenses.

