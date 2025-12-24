Contactanos
Coahuila

Aumento de violencia intrafamiliar por consumo de alcohol en fin de año

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez señala que el consumo de alcohol incrementa la violencia familiar durante las festividades de fin de año.

Por Gerardo Martínez - 24 diciembre, 2025 - 02:51 p.m.
      El aumento en el consumo de alcohol durante las celebraciones de fin de año influye de manera directa en la presencia de violencia intrafamiliar y omisiones de cuidado, lo que genera la intervención por parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia (PRONNIF).

      La subprocuradora Martha Herrera Ramírez explicó que si bien la mayoría de los casos de violencia relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas se presentan entre la pareja y no en agresiones a menores, estas conductas terminan afectando el entorno de niñas, niños y adolescentes.

      "El consumo de alcohol influye en el aumento de violencia y más en esta temporada, sin embargo es más común que se trate de violencia de pareja o familiar, no tanto hacia los niños de manera directa, pero sí impacta, porque el consumo de sustancias siempre va a influir en omisiones de cuidado", señaló.

       

      Herrera indicó que este tipo de escenarios obligan a la intervención de la PRONNIF para garantizar el bienestar de los niños, ya sea mediante acompañamiento familiar o medidas de protección, dependiendo de la gravedad del caso.

      Ante este contexto, la subprocuradora hizo un llamado a madres y padres de familia a moderar el consumo de alcohol durante estas fechas, a fin de evitar conflictos que puedan derivar en situaciones de riesgo dentro del hogar.

       

      Finalmente, reiteró que la prevención de la violencia comienza en el seno familiar y que mantener ambientes seguros y responsables es clave para proteger los derechos de la niñez.

