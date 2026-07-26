Juzgado ordena ajustes en subasta de AHMSA en Monclova

La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA), encabezada por el licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó realizar ajustes a las Bases de Subasta y emitió nuevos requerimientos relacionados con el proceso de enajenación de la Unidad Productiva.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 24 de julio de 2026, el síndico contará con un plazo de 72 horas para presentar unas Bases de Subasta que sean congruentes con los términos aprobados por el juzgado el pasado 2 de junio, luego de que la autoridad consideró que la propuesta entregada incorporaba un procedimiento distinto, incluyendo la posible venta forzada de bienes de acreedores garantizados.

Asimismo, el juzgado requirió que, en el mismo plazo de 72 horas, se presente un calendario integral del procedimiento de subasta, el cual deberá ajustarse a lo previamente autorizado y considerar el periodo vacacional establecido por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Como parte de las nuevas disposiciones, la jueza Ruth Haggi Huerta García también solicitó al síndico que, en un plazo de 10 días, informe detalladamente cómo se han aplicado los recursos obtenidos de las ventas de bienes muebles e inmuebles de AHMSA y MINOSA, realizadas tanto en México como en Estados Unidos, o bien, precise si esos recursos permanecen invertidos.

En caso de existir un remanente derivado de dichas operaciones, el síndico deberá presentar un plan de pago ordenado en favor de los acreedores preferentes, principalmente los trabajadores, al considerar la autoridad judicial la importancia de proteger sus derechos dentro del proceso concursal.

Estas disposiciones forman parte del seguimiento que realiza el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles a los expedientes 19/2023 y 77/2022, correspondientes a los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.