MÚZQUIZ, COAH.- Una fuga de gas en un cilindro fue reportada en un domicilio del barrio El Porvenir, lugar a donde se desplazaron los elementos de bomberos.

El incidente se registró a las 14:10 horas. Mediante dicho reporte alertaban sobre el escape en un tanque pequeño de gas, temiendo los inquilinos de la vivienda que se saliera de control este hecho.

Los apagafuegos se desplazaron a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Escondida, logrando dialogar con los dueños, quienes tenían ya el cilindro en el exterior del domicilio al momento de notificarse la situación.

Cabe señalar que el aviso fue registrado para solicitar atención ante el riesgo que representa una fuga de gas y prevenir posibles incidentes en la vivienda o domicilios cercanos, así como sus alrededores.

Finalmente, los bomberos se retiraron del lugar al controlar la situación, no sin antes recomendar a las personas checar de forma constante los cilindros de gas y, de encontrarlos en malas condiciones, dejar de utilizarlos puesto que puede ocurrir un incidente mayor.