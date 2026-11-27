MÚZQUIZ, Coah. - La volcadura de un camión que transportaba ganado se registró sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura del kilómetro 30, percance que dejó daños materiales y animales dispersos sobre la vía, sin personas lesionadas.

La unidad, propiedad de Guillermo N., del rancho El Infante, volcó luego de que el conductor perdiera el control del volante, lo que ocasionó que el ganado comenzara a salir y a invadir el tramo carretero.

Automovilistas que transitaban por el sector solicitaron el apoyo de las autoridades policiacas ante el riesgo que representaban los semovientes sueltos para quienes circulaban por esta carretera.

Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Civil de Coahuila, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo para resguardar el área mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Vaqueros de ranchos aledaños se sumaron a las labores para recapturar los animales que se dispersaron tras la volcadura, con el propósito de evitar mayores riesgos para los automovilistas.

Finalmente, el camión ganadero fue retirado de la circulación, mientras las labores de recuperación de los semovientes permitieron atender la situación derivada del accidente, que afortunadamente no dejó personas heridas.