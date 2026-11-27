MÚZQUIZ, Coah.- Un total de 250 trámites de aretes oficiales para ganado se realizaron durante este año en el municipio de Múzquiz, informó Javier Gutiérrez Falcón, director de Desarrollo Rural Municipal.

El funcionario destacó que este procedimiento forma parte de los servicios que se brindan a los productores ganaderos para avanzar en la identificación oficial de sus animales.

Gutiérrez Falcón precisó que el trámite no tiene costo alguno, por lo que los productores pueden acceder a este servicio sin realizar pagos por la gestión de los aretes oficiales.

Cabe señalar que la identificación del ganado mediante aretes oficiales es parte de los procedimientos de registro y control que se realizan en el sector pecuario, abundó el entrevistado.

Con estos trámites, la Dirección de Desarrollo Rural Municipal mantiene la atención a los productores del municipio, facilitando gestiones relacionadas con la identificación de sus animales.

El director reiteró que dicho servicio se ofrece de manera gratuita, como parte de las acciones dirigidas al sector ganadero de Múzquiz por parte de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.