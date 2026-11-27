MÚZQUIZ, Coah.- La encargada de las bibliotecas municipales y estatales en Múzquiz, maestra Berenice Garza Martínez, informó que cerrarán 2026 con capacitación completa para el personal bibliotecario y un buen número de usuarios atendidos.

Indicó que durante este mes concluyeron 11 cursos obligatorios, con los cuales el personal quedó más preparado para la atención al público y el trabajo en escuelas que solicitan visitas y actividades de fomento a la lectura.

Señaló que el balance anual es positivo en afluencia, tanto de usuarios que acuden a las bibliotecas como de planteles que recibieron a los bibliotecarios, cifra que será dada a conocer por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez en su Segundo Informe de Gobierno.

Explicó que para diciembre ya está lista la planeación con actividades creativas y navideñas a petición de escuelas y bibliotecas, con enfoque en el fomento a la lectura y dinámicas que resultan atractivas para los niños.

Precisó que se mantienen los servicios bibliotecarios tradicionales como credencialización, préstamo de libros, círculos de lectura y hora del cuento, en horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde con apoyo del personal.

Detalló que el municipio cuenta con seis bibliotecas en Esperanzas, La Cuchilla, Palaú y dos en Múzquiz, mismas que recibieron este año apoyo en infraestructura con impermeabilización, pintura y rehabilitación de baños por parte de la alcaldesa Laura Jiménez.