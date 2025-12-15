Anuncian Festival Navideño en Villa de Esperanzas: Jesús Benjamín Zamora

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Jesús Benjamín Zamora Campos y Ricardo Guerrero anunciaron la realización del Primer Festival Navideño a realizar en esta Villa.

Un evento que promete convertirse en una tradición para la comunidad, esta primera edición busca reunir a las familias en un ambiente de alegría y convivencia.

El festival se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre, iniciando a las 2:00 de la tarde y extendiéndose hasta las 2:00 de la madrugada para toda la comunidad. Durante ese tiempo, los asistentes podrán disfrutar de una gran posada comunitaria, pensada para fortalecer los lazos entre vecinos y brindar momentos de esparcimiento en esta temporada decembrina.

Se espera una gran verbena popular con ambiente festivo, música en vivo y actividades para todas las edades. Los organizadores destacaron que el evento está diseñado para recibir a familias no solo de la Villa de Esperanzas, sino también de los minerales y municipios aledaños, fomentando así la integración regional.

Uno de los principales atractivos será la participación de diez agrupaciones musicales, entre ellas Chicos de Barrio, Massoro, Gerardo y la 4 Dimensión, y Tropa Estrella, quienes pondrán ritmo y alegría a la celebración. La variedad musical busca atraer a públicos de todas las edades y gustos contando para ello, con el apoyo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

El evento se desarrollará en la plaza principal de la comunidad, gracias al apoyo de bienhechores locales que decidieron sumarse a esta iniciativa. Además de la música y la convivencia, se entregarán regalos y bolos a los niños, en un gesto de generosidad que busca llevar sonrisas a los más pequeños, se estima una asistencia de al menos seis mil personas.