Accidente automovilístico deja a Jesús N lesionado en nueva rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un joven identificado como Jesús N resultó lesionado luego de protagonizar un accidente automovilístico sobre la carretera estatal número 20 de esta ciudad.

El percance ocurrió en dirección de norte a sur, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y se impactó aparatosamente contra el barandal de un puente.

El automóvil involucrado, un Chevrolet Aveo color blanco, sufrió severos daños en la carrocería debido al fuerte impacto, en tanto, el conductor terminó con golpes contusos en distintas partes del cuerpo, aunque se reportó consciente al momento de ser atendido por los servicios de emergencia.

Elementos de auxilio se trasladaron rápidamente al lugar del accidente para brindar atención prehospitalaria al joven lesionado. Posteriormente, fue trasladado al hospital más cercano para una valoración médica más detallada, con el fin de descartar lesiones de gravedad.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades policiacas, el exceso de velocidad fue la causa principal del accidente. Se presume que el conductor perdió el control del vehículo al circular a una velocidad inadecuada para las condiciones del camino.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos al volante, especialmente en tramos carreteros donde los accidentes pueden tener consecuencias graves.