Laura Jiménez Gutiérrez celebra el 87 aniversario del Ejido Morelos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un ambiente de fiesta y tradición, el Ejido Morelos celebró su 87 aniversario de fundación con una serie de actividades que reunieron a decenas de familias de la comunidad.

La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió a los festejos, acompañando a los habitantes en esta significativa conmemoración.

La jornada inició en punto de las 10:00 de la mañana con la tradicional cabalgata, que partió desde El Molino y recorrió los caminos rurales hasta llegar al corazón del ejido.

A caballo, entre música y alegría, los participantes rindieron homenaje a los fundadores de esta comunidad que ha sido parte fundamental en la historia del municipio.

Durante su intervención, la alcaldesa felicitó a las y los habitantes del Ejido Morelos por su perseverancia, unidad y compromiso con el desarrollo de su comunidad.

Asimismo, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia entre generaciones de Múzquiz.

Además de la cabalgata, se llevaron a cabo diversas actividades culturales y recreativas, entre ellas presentaciones artísticas, juegos tradicionales y una convivencia familiar que permitió a los asistentes disfrutar de una tarde llena de recuerdos y alegría.

La participación activa de la comunidad fue clave para el éxito del evento, en tanto, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien a las comunidades rurales, reconociendo su valor histórico y social.

El 87 aniversario del Ejido Morelos no solo fue una celebración, sino también un recordatorio del legado y la fuerza de sus habitantes.