Coahuila

Laura Jiménez Gutiérrez celebra el 87 aniversario del Ejido Morelos

La celebración incluyó una cabalgata que recorrió los caminos rurales del Ejido Morelos.

Por Teresa Muñoz - 15 diciembre, 2025 - 07:35 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un ambiente de fiesta y tradición, el Ejido Morelos celebró su 87 aniversario de fundación con una serie de actividades que reunieron a decenas de familias de la comunidad.

      La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió a los festejos, acompañando a los habitantes en esta significativa conmemoración.

       

      La jornada inició en punto de las 10:00 de la mañana con la tradicional cabalgata, que partió desde El Molino y recorrió los caminos rurales hasta llegar al corazón del ejido.

      A caballo, entre música y alegría, los participantes rindieron homenaje a los fundadores de esta comunidad que ha sido parte fundamental en la historia del municipio.

      Durante su intervención, la alcaldesa felicitó a las y los habitantes del Ejido Morelos por su perseverancia, unidad y compromiso con el desarrollo de su comunidad.

       

      Asimismo, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia entre generaciones de Múzquiz.

      Además de la cabalgata, se llevaron a cabo diversas actividades culturales y recreativas, entre ellas presentaciones artísticas, juegos tradicionales y una convivencia familiar que permitió a los asistentes disfrutar de una tarde llena de recuerdos y alegría.

      La participación activa de la comunidad fue clave para el éxito del evento, en tanto, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien a las comunidades rurales, reconociendo su valor histórico y social.

       

      El 87 aniversario del Ejido Morelos no solo fue una celebración, sino también un recordatorio del legado y la fuerza de sus habitantes.

