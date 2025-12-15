Martha Catalina Martínez Cosio lidera danzas en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con gran entusiasmo y colorido, la Zona Escolar 313 de Preescolar llevó a cabo la actividad cultural 'Danzas de Mi Comunidad', un evento que reunió a estudiantes de diversos grados escolares en una muestra de tradición y orgullo regional.

La jornada se vivió esta mañana de lunes 15 de diciembre, como una auténtica fiesta popular, en la que los más pequeños fueron los protagonistas.

El evento dio inicio con un vistoso recorrido por el Bulevar Hidalgo, partiendo desde la Secundaria 'Ignacio Manuel Altamirano' hasta llegar a la plaza principal de esta Villa.

Durante el trayecto, los participantes portaron trajes típicos y danzaron al ritmo de los tradicionales matlachines, acompañados por padres de familia, docentes y vecinos que se sumaron a la celebración.

La profesora Martha Catalina Martínez Cosio, supervisora de la zona escolar de preescolar federal, explicó que esta actividad busca rescatar y fortalecer una tradición profundamente arraigada en la identidad cultural de Palaú.

'Decidimos retomar esta costumbre como una forma de reconocer nuestras raíces y fomentar el sentido de pertenencia en los niños desde temprana edad', expresó.

En Palaú, cada colonia cuenta con su propia danza de matlachines y un coordinador que guía a los grupos, una práctica que también se replica en los planteles de educación preescolar.

Esta riqueza cultural fue reflejada en la diversidad de danzas presentadas durante el evento, que mostraron la creatividad y el compromiso de las comunidades escolares.

Participaron seis jardines de niños, entre ellos el 'Manuel Acuña' con la danza Oso Negro, así como la Danza Alegría, el jardín Nuevo Amanecer y el jardín de niños María Elisa Romo de Galán, entre otras instituciones.

La actividad concluyó con una presentación colectiva en la plaza principal, donde los asistentes aplaudieron con emoción el talento y la dedicación de los pequeños danzantes.