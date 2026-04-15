Aumento en el precio de la tortilla en la región Centro

El aumento en el precio de la tortilla se concretó en la región Centro, en donde el kilo pasó de los 30 a 32 pesos a partir de este miércoles y podría continuar al alza en caso de que el precio de la harina suba, al ser el principal insumo del sector.

Mientras que algunos productores buscan la manera de reducir costos para no incrementar el precio de la tortilla, la mayoría de los productores realizaron un ajuste de 1 a 2 pesos por kilo.

Alejo Peña señaló que el aumento era inevitable ante el aumento en el precio de la tonelada de harina, de 450 pesos por tonelada, al ser el principal insumo y representar un 60 a 70 por ciento del costo.

Señaló que durante los últimos tres años no se aplicaron aumentos, porque el precio de la harina se había mantenido, pero al aplicarse el ajuste, era inevitable incrementar de manera proporcional el producto.

Aunque se acordó un aumento general de 2 pesos, este no se aplicará de manera uniforme en todos los establecimientos, porque dependerá del costo y calidad de la harina que utiliza cada productor.

"Cada productor tomará la decisión del aumento que aplicará, dependiendo de su situación, lo único que les sugerimos es que no se descapitalicen, porque si se acaba el dinero, ahí se acaba el negocio".

En la región Centro alrededor de 100 a 130 tortillerías estarían aplicando el ajuste, aunque cada caso dependerá de sus condiciones operativas.

Mencionó que como productores tratarán de mantener el precio, pero reiteró que si sube el precio de la harina deberán realizar otro ajuste.