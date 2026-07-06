Carlos Villarreal entrega obras de infraestructura en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y la entrega de obras en distintos sectores de Monclova, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, impulsado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir fortaleciendo la infraestructura, mejorar los servicios públicos y la competitividad de la ciudad.

En la colonia Miravalle, arrancaron las obras de reposición de líneas de agua sobre la calle Paseo del Valle, en los tramos comprendidos entre Lucio Blanco y Paseo Las Yucas, así como entre la avenida Colombia y Paseo Las Yucas. Con una inversión superior a 1.6 millones de pesos, se repondrán más de 500 metros lineales de tubería, beneficiando directamente a las familias del sector con un servicio de agua potable más eficiente y confiable.

Asimismo, el alcalde encabezó la entrega de la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, entre la avenida Leandro Valle y la calle Juan Tovar, en la colonia Leandro Valle, fortaleciendo la conectividad del sector y mejorando la seguridad para automovilistas y peatones.

"Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos haciendo realidad obras que mejoran la vida de las familias. Nuestro compromiso es continuar llevando inversión a cada sector para que Monclova siga avanzando con resultados", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, la estrategia Mejora Coahuila y la ciudadanía para seguir impulsando proyectos de infraestructura que fortalezcan el crecimiento ordenado de la ciudad y eleven la calidad de vida de las y los monclovenses.