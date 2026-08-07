Carlos Villarreal anuncia obras de recarpeteo en Monclova: mejorarán movilidad

El sector oriente de Monclova se prepara para futuras inversiones mediante obras de recarpeteo, pavimentación e interconexión vial que permitirán enlazar distintas colonias con avenidas principales.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que los trabajos contemplan una interconexión de más de dos kilómetros entre sectores que van desde la colonia 288 hacia El Roble, La Amistad y la avenida Óscar Flores Tapia.

Explicó que esta conexión continuará hacia la colonia Córdoba, con el objetivo de enlazar posteriormente con el bulevar Las Torres.

Como segunda etapa, el municipio proyecta extender esta misma conectividad desde la colonia El Roble hacia el Libramiento Oriente, con lo que se busca fortalecer la movilidad y preparar esta zona de la ciudad para posibles inversiones.

"Entonces creo que todo esto nos ayuda mucho y lo estamos preparando", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde indicó que estos proyectos forman parte también de los objetivos del plan de movilidad, cuya presentación se encuentra en su etapa final, después de varias semanas de trabajo.

Precisó que el propósito es establecer una ruta de movilidad que no se limite a soluciones temporales, sino que contemple una planeación con impacto en el corto, mediano y largo plazo.

Villarreal Pérez destacó que la estrategia busca integrar infraestructura, movilidad y servicios públicos para fortalecer de manera constante los distintos sectores de Monclova y atender las necesidades de la población.