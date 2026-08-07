Juntos en Acción busca fortalecer la identificación de desaparecidos en Coahuila

Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en Coahuila recibieron capacitación teórica y práctica en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), como parte de la preparación para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

La capacitación se realizó los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, con la participación de Nancy Ramón, Rosa María Barrera, Gilberto Garza y Rocío de Jesús.

El colectivo informó que, como parte de los acuerdos establecidos durante este proceso, se planifican los próximos operativos de búsqueda en la región centro para el último trimestre de 2026.

Además, hizo un llamado urgente a familiares de personas desaparecidas y a la ciudadanía en general para acudir a donar muestras de referencia genética. El colectivo destacó que actualmente existen 2 mil cuerpos o restos ya muestreados con perfil genético que no tienen un familiar a quien entregar, situación que mantiene a igual número de familias a la espera de una identificación.

"Somos 2 mil familias que seguimos esperando", señaló el colectivo, al insistir en la importancia de aportar muestras de ADN para avanzar en los procesos de identificación.

Las personas interesadas en agendar la donación de una muestra de sangre pueden comunicarse al teléfono 866 107 62 44 con Nancy Ramón. El colectivo recordó que la donación de ADN es voluntaria, gratuita y confidencial.