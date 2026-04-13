Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez envía estudiantes a casa: Fumigación

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este lunes, estudiantes de la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez fueron enviados de regreso a sus hogares apenas unas horas después de haber retomado clases tras el periodo vacacional de dos semanas, debido a que el plantel no se encontraba en condiciones óptimas para recibirlos.

De acuerdo con testimonios de padres de familia, no habían transcurrido más de dos horas desde el inicio de la jornada escolar cuando la dirección del plantel solicitó que acudieran por sus hijos e hijas de manera inmediata. La notificación generó sorpresa y molestia, ya que muchos acababan de dejarlos en la institución.

Aunque la dirección mantuvo hermetismo y no ofreció una explicación oficial, padres informaron que previamente se realizó una fumigación en aulas, laboratorios y otras áreas escolares. El fuerte olor a químicos y los posibles riesgos a la salud, como irritación en piel, ojos, garganta y vías respiratorias, habrían motivado la decisión de suspender actividades.

Algunos padres señalaron que desconocían completamente la causa al momento de recibir la llamada. "Solo nos dijeron que viniéramos por ellos, pero no nos explicaron por qué", comentaron. Otros expresaron inconformidad al considerar que este tipo de procedimientos debieron realizarse durante el periodo vacacional y no justo antes del regreso a clases.

Acciones de la autoridad

La situación generó incertidumbre entre la comunidad educativa, que exige mayor transparencia por parte de las autoridades escolares, así como medidas que garanticen la seguridad y bienestar de los estudiantes.