Javier Díaz González presenta modernización vial en Saltillo: mejora la movilidad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó el proyecto de Modernización, Sincronización y Equipamiento Tecnológico del corredor vial Presidente Cárdenas, con el fin de brindar una movilidad más segura para el peatón, así como una disminución de tiempo de hasta el 49 por ciento para recorrer en automóvil esta avenida, desde Emilio Carranza hasta Urdiñola.

Díaz González afirmó que esta medida se suma a otras que ya se han concretado en distintos sectores de la ciudad, las cuales permiten una movilidad más segura y eficiente para todos.

"La seguridad que se brinda en esta intervención en Presidente Cárdenas es para promover una movilidad integral; lo que buscamos es que la gente pase menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia", comentó el alcalde.

Detalles del proyecto de modernización

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, dio a conocer que este proyecto consistió en la modernización, sincronización y equipamiento tecnológico para optimizar la movilidad y reducir los tiempos de traslado.

De la Rosa Molina expuso que se intervinieron 14 intersecciones de la avenida Presidente Cárdenas con la introducción de fibra óptica, cámaras de tráfico, semáforos viales y semáforos peatonales.

Agregó que el nuevo sistema semafórico utiliza un algoritmo inteligente que revisa los aforos de las últimas dos semanas en las diferentes intersecciones para proponer ajustes en mejores tiempos de sincronización y desfases, así como nuevos horarios de ejecución para un mejor flujo.

Cabe señalar que, con la ayuda de las cámaras de tráfico, es posible detectar la presencia de personas en las diferentes intersecciones para permitir cruces seguros con la activación de las luces verdes en los semáforos peatonales.

De la Rosa Molina comentó que las cámaras y este nuevo sistema son monitoreados y pueden ser ajustados de manera remota desde el Control Centralizado de Semaforización, que se ubica en la Unidad Administrativa del Gobierno Municipal.

El director del IMMUS comentó que entre los beneficios operativos y tecnológicos de este sistema están: integración de la inteligencia artificial, fluidez vial optimizada, cálculos en tiempo real, monitoreo centralizado y modernización administrativa.

Alcalde anuncia entrega de intervención en Emilio Arizpe y Antonio Cárdenas

El alcalde Javier Díaz González dijo que será en los próximos días cuando se entregue formalmente el proyecto de intervención vial que se realizó en el cruce de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad.

Díaz González comentó que se trata de uno de los entronques que más requería intervención vial y señaló que forma parte de las acciones emprendidas para mejorar la movilidad en los diferentes sectores de Saltillo.