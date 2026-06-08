Carlos Villarreal impulsa la construcción de parques industriales en Monclova

Monclova y la región Centro registran actualmente la construcción de más de 10 parques industriales, lo que representa un impulso clave para la atracción de inversión y el fortalecimiento de su competitividad económica.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que, al inicio de su administración, no existían parques industriales ni naves disponibles para la llegada de nuevas empresas, mientras que hoy se desarrolla una infraestructura que permitirá captar capital nacional y extranjero.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Monclova se posiciona como la segunda ciudad más competitiva del país en su categoría de población, avanzando del cuarto al segundo lugar en un periodo de dos años.

El crecimiento en infraestructura industrial forma parte de una estrategia orientada a mejorar las condiciones para la inversión, mediante el fortalecimiento de servicios, seguridad y disponibilidad de espacios para la instalación de empresas.

El edil señaló que la disponibilidad de parques industriales y naves listas permitirá concretar inversiones en el corto plazo, lo que se traducirá en la generación de empleo en la región.

Se estima que, derivado de los proyectos anunciados y en proceso de consolidación, al cierre del año se podrían generar más de 7 mil empleos en Monclova y su región.

Asimismo, destacó que la estabilidad económica, el cumplimiento de compromisos en la región y los acuerdos comerciales a nivel nacional e internacional serán factores determinantes para consolidar la llegada de nuevas inversiones.

Con la infraestructura en desarrollo y su posicionamiento competitivo, Monclova busca consolidarse como un punto estratégico para la industria y el crecimiento económico en Coahuila.