PIMUS en Monclova: Carlos Villarreal propone mil paradas para mejorar el transporte público

El Estudio de Movilidad del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) plantea que en Monclova se requieren al menos mil paradas oficiales de transporte público, una cifra que representa un incremento significativo respecto a las poco más de 300 existentes actualmente, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil dio a conocer que los resultados del estudio serán presentados oficialmente a finales de enero o, a más tardar, a principios de febrero, ya que actualmente se afinan los últimos detalles.

Explicó que, desde noviembre y diciembre, y durante el mes de enero, se han sostenido reuniones para definir la proyección de inversiones a corto, mediano y largo plazo.

"Es importante fortalecer el servicio que brindan los concesionarios y, como autoridades, generar un mejor sistema de movilidad. Esto va desde el señalamiento vial hasta contar con paradas oficiales, la reconversión de rutas, la ampliación de rutas troncales y un trabajo conjunto para mejorar el servicio a la ciudadanía", señaló.

Villarreal Pérez destacó que 2026 será un año de pruebas en distintos temas, particularmente en rutas y rutas troncales, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

Subrayó que el estudio presenta un diagnóstico profesional, con tareas específicas y soluciones diseñadas a la medida de la región.

El PIMUS no solo contempla a Monclova, sino también a los municipios que participaron económicamente en el proyecto, como Frontera y Castaños, además de tener un alcance regional que incluye a Nadadores y San Buenaventura, con la finalidad de tomar decisiones conjuntas que fortalezcan la movilidad diaria de los ciudadanos.

En lo particular, el estudio propone aumentar de manera considerable las paradas de transporte público, pasando de alrededor de 300 a más de mil, lo que permitirá mayor orden en las rutas, mejor cobertura y un servicio más eficiente.

El alcalde afirmó que, hasta el momento, no se ha detectado resistencia por parte de los concesionarios, ya que las rutas buscan diversificarse y no concentrarse únicamente en un solo punto.

Asimismo, adelantó que los resultados del estudio también se presentarán a los concesionarios de taxi, para identificar áreas de oportunidad y crecimiento.

Finalmente, Villarreal Pérez aseguró que los primeros cambios derivados del PIMUS comenzarán a reflejarse este mismo año, con adecuaciones iniciales que permitirán avanzar hacia un sistema de movilidad ordenado, sustentable y con visión de futuro para la región.