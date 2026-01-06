Ex trabajadores de AHMSA marchan en Monclova contra prórroga de subasta

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) marcharon este lunes en rechazo a la prórroga solicitada por la Sindicatura dentro del proceso de subasta de los activos de la acerera, una decisión que, señalaron, prolonga la incertidumbre laboral y retrasa la definición del futuro de la empresa.

La movilización fue encabezada por el ex obrero Hervey Valenzuela, quien junto a otros trabajadores manifestó su inconformidad ante la solicitud presentada por el síndico para ampliar los plazos del procedimiento concursal, pese a que el proceso de subasta ya cuenta con autorización judicial desde el 31 de diciembre de 2025.

Acciones de la autoridad

Durante la marcha, los ex obreros expresaron su rechazo a cualquier extensión de tiempos, al considerar que la prórroga representa un nuevo aplazamiento en un proceso que, sostienen, se ha extendido por meses sin una definición clara para quienes dependen de la reactivación de la unidad productiva.

La protesta se realizó luego de que la Sindicatura confirmara que solicitó ante el juzgado una prórroga relacionada con la publicación de la convocatoria y la adecuación de los plazos subsecuentes del procedimiento de subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), solicitud que, de acuerdo con lo informado oficialmente, no deberá exceder de 30 días.

Reacciones de los manifestantes

Los manifestantes insistieron en que el proceso debe avanzar sin más retrasos, al tiempo que reiteraron su exigencia de que se respeten los tiempos establecidos originalmente y se priorice la definición del futuro de la empresa y de los trabajadores.