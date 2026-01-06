Javier Díaz implementa rutas alimentadoras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció el arranque de la primera de cinco fases de las nuevas rutas alimentadoras del transporte público, las cuales se implementarán inicialmente en el sur de la ciudad, zona que concentra una alta densidad poblacional y trayectos más largos.

Durante entrevista, el edil detalló que esta primera etapa contemplará cinco rutas que conectarán del sur hacia el norte, y servirá como base operativa y técnica para desplegar de manera más ágil las siguientes fases en el oriente, poniente y otros sectores del municipio. En total, el proyecto contempla 30 rutas alimentadoras y dos rutas troncales, sumando 32 servicios de apoyo al transporte público durante la presente administración.

Díaz subrayó que se trata de un proyecto transversal en el que participan diversas áreas municipales como el Instituto de Movilidad, el IMPLAN, Obra Pública, Desarrollo Urbano, Tesorería y la Jefatura de Gabinete, además de especialistas en movilidad y planeación urbana. El objetivo, dijo, es ofrecer un sistema de transporte más eficiente, ordenado y atractivo para los usuarios.

Explicó que las rutas alimentadoras tendrán distintos esquemas: algunas funcionarán como alimentadoras de las troncales, otras como rutas paralelas y algunas más como circuitos o radiales. A mediano y largo plazo, se busca que estas rutas cuenten con recaudo electrónico, control financiero y mejores condiciones para acceder a financiamiento que permita renovar las unidades.

En segundo plano, el alcalde fue enfático al aclarar que el programa Aquí Vamos Gratis continuará sin costo para la ciudadanía. Precisó que las rutas troncales seguirán siendo totalmente gratuitas, aunque en el transcurso de 2026 será obligatorio el uso de una tarjeta electrónica, la cual permitirá al municipio contar con información precisa sobre el flujo de pasajeros, horarios de mayor demanda y trayectos más utilizados.

Finalmente, Javier Díaz llamó a la población a no dejarse llevar por desinformación y reiteró que la gratuidad del programa se mantiene, destacando que el uso de la tarjeta no implica cobro alguno, sino una herramienta para mejorar la planeación y calidad del transporte público en Saltillo.