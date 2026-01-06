Alcalde Javier Díaz González inicia programa de rehabilitación de vialidades en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado de vecinas y vecinos del sector, puso en marcha el programa de rehabilitación de vialidades 2026 en la colonia Evaristo Pérez Arreola, al norponiente de la ciudad.

Díaz González afirmó que en el año que recién comienza, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguirán los programas y las obras que están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

"Arrancamos este año 2026 con este programa de rehabilitación de vialidades que tiene como propósito mejorar la movilidad de la población y, por consiguiente, su calidad de vida", comentó el alcalde Javier Díaz González.

Acciones de la autoridad

Asimismo, acudieron cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para hacer limpieza y deshierbe en ese sector, además de atender las peticiones de la población.

La Dirección de Servicios Públicos, así como la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también atendieron las necesidades de quienes habitan en la colonia Evaristo Pérez Arreola y sectores aledaños.

Detalles confirmados

Díaz González confirmó que este programa de rehabilitación de vialidades llegará a todos los sectores de la ciudad con el fin de hacerlas más seguras, eficientes y dignas para la población.

El alcalde Javier Díaz aprovechó para compartir la tradicional Rosca de Reyes con las cuadrillas de trabajadores municipales, así como con las vecinas y los vecinos de ese sector, además de desearles prosperidad en este año 2026.