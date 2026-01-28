Actividades de prevención escolar en Monclova

Ante hechos recientemente ocurridos en centros educativos, como peleas e intentos de suicidio, autoridades municipales y educativas impulsan pláticas y actividades de prevención en escuelas de nivel básico y medio superior, dirigidas a maestros, alumnos y padres de familia.

Las acciones fueron coordinadas por las Direcciones de Proximidad y Policía Violeta, Seguridad Pública y Servicios Educativos, cuyos titulares sostuvieron una reunión con representantes del sector educativo, con el objetivo de atender de manera preventiva situaciones de riesgo dentro de los planteles.

Con el respaldo del alcalde Carlos Villarreal y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca fortalecer la orientación, prevención y atención oportuna en el ámbito educativo, promoviendo entornos escolares más seguros y saludables.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, señaló que estas acciones representan una herramienta fundamental para reforzar la seguridad en el municipio, al acercar a las corporaciones con la comunidad educativa y atender de manera directa problemáticas sociales que impactan a los estudiantes.

Comentó que hay preocupación por la posible incidencia delictiva dentro de las instituciones educativas, motivo por el cual se están impulsando estrategias preventivas mediante el diálogo y la orientación con docentes, padres de familia y alumnos.

Indicó que el objetivo principal es crear conciencia, fomentar el buen comportamiento y promover conductas positivas en la comunidad estudiantil, evitando que situaciones internas escalen o tengan repercusiones fuera de los planteles.

Finalmente, se destacó que estas acciones buscan que las conductas de riesgo puedan detectarse, atenderse y controlarse dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo la prevención y el bienestar de la sociedad estudiantil.