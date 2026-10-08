Cuatro jóvenes localizados en penal de Piedras Negras

Las búsquedas en vida realizadas por colectivos de personas desaparecidas permitieron localizar a cuatro personas que permanecían recluidas en centros penitenciarios de Piedras Negras, sin que sus familiares conocieran su paradero.

Nancy Ramón, presidenta del Colectivo de Madres Buscadoras de la región Centro, indicó que durante el recorrido que realizan colectivos por penales en Coahuila, cuatro jóvenes se acercaron para pedirles que avisaran a sus familias que estaban con vida.

Un quinto caso correspondió a una persona que ya había logrado comunicarse con sus padres, por lo que señalan que la campaña de búsqueda ha tenido excelentes resultados en la entidad.

Ramón explicó que estos casos se originan cuando una persona es detenida y registrada con otro nombre, lo que dificulta que sus familiares puedan localizarla. "Muchos de los casos se dan cuando las personas no tienen la manera de comunicarse con sus familiares, o simplemente no recuerdan el número telefónico, por lo que no tienen los medios para hacerlo y pasan años sin que sepan en donde se encuentran".

Entre las personas localizadas hay personas incluso del mismo Piedras Negras, en donde los familiares desconocían que se encontraban recluidos. Uno de los jóvenes era originario de Durango y llevaba alrededor de un año y medio en el penal, nacido en Estados Unidos y apenas un día antes de ser localizado, personal de Migración había acudido para levantar sus datos.

Los otros casos también corresponden a personas que tenían tiempo recluidas y enfrentan procesos por delitos relacionados con drogas y robo.

Ante estos resultados, Nancy Ramón destacó la importancia de mantener las búsquedas en vida, ya que permiten ubicar a personas cuyo paradero es desconocido para sus familias, incluso cuando están en instituciones penitenciarias. "Un solo caso que se diera representaría un avance importante, nos demostraría que esta búsqueda dio resultado y en esta ocasión fueron cuatro personas que se localizaron en el penal", indicó.