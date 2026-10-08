Protección Civil Sabinas coordina simulacro de evacuación en Coppel

SABINAS, COAH.- Un total de 73 personas fueron evacuadas durante el segundo simulacro de evacuación realizado en las instalaciones del centro comercial Coppel, ubicado sobre la calle Madero, en la colonia Centro.

El ejercicio fue coordinado por Protección Civil Sabinas, a cargo de Sebastián Jaime Arrellano, y el Heroico Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de evaluar los tiempos de respuesta y reforzar los protocolos de evacuación ante una eventual emergencia.

De las 73 personas evacuadas, 58 correspondieron a empleados del establecimiento, de los cuales 29 son hombres y 29 mujeres, además de 15 visitantes y clientes.

El simulacro inició a las 12:00 horas y la evacuación concluyó a las 12:10 horas, mientras que la unidad de emergencia arribó al establecimiento a las 12:04 horas.

Las acciones finalizaron oficialmente a las 12:30 horas, luego de cumplirse con el procedimiento establecido para el ejercicio preventivo.

Las autoridades de emergencia destacaron la importancia de fortalecer la cultura de prevención y autoprotección entre trabajadores y visitantes de establecimientos y espacios públicos del municipio.