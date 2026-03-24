Carlos Villarreal inicia recarpeteo en Monclova: 1.7 millones para mejorar calles

Como parte de las acciones de mejoramiento urbano impulsadas por la administración del alcalde Carlos Villarreal, el Ayuntamiento de Monclova realiza trabajos de recarpeteo en la calle Pedro Aranda, en el tramo comprendido entre Constitución y Morelos, con una inversión aproximada de 1.7 millones de pesos.

De acuerdo con Juan de Dios Valenciano Sánchez, director de Obras Públicas, esta obra contempla la rehabilitación de alrededor de 3 mil 300 metros cuadrados de superficie de pavimento, además de la aplicación de emulsiones y 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, con el objetivo de mejorar la movilidad y atender una de las principales necesidades de infraestructura vial en la ciudad.

El funcionario explicó que esta intervención beneficia de manera directa al primer cuadro de la ciudad, principalmente a los vecinos de la calle Pedro Aranda, donde se estima un impacto inmediato para alrededor de 80 beneficiarios. Señaló que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para atender el rezago existente en materia de pavimentación en distintos sectores del municipio.

"Estamos cubriendo el primer cuadro de la ciudad, también en el centro y en la colonia El Pueblo; prácticamente estamos atendiendo todos los sectores, porque el mayor déficit que tenemos ahorita en obras es precisamente la pavimentación, y estamos tratando de reducir ese rezago", expresó.

Asimismo, precisó que los trabajos se ejecutan actualmente con recursos propios del municipio, mientras se mantiene la expectativa de acceder posteriormente a recursos federales, lo que permitirá fortalecer la inversión en infraestructura y trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado.

Con estas acciones, la administración municipal encabezada por Carlos Villarreal busca avanzar en el mejoramiento de vialidades y responder a una de las demandas más sentidas de la población, enfocándose en la rehabilitación de calles deterioradas y en la modernización de zonas prioritarias de Monclova.