Carlos Villarreal se reúne con TecNM para impulsar educación en Monclova

Como parte de la estrategia de impulso a la educación superior que se realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión con autoridades del Tecnológico Nacional de México (TecNM) para conocer los avances del proyecto del Tec Campus Monclova, particularmente el laboratorio de semiconductores, una iniciativa que fortalecerá la preparación de las y los jóvenes universitarios y contribuirá al desarrollo económico de la región.

En el encuentro estuvieron presentes el Mtro. Ramón Jiménez, director general del Tecnológico Nacional de México; el Mtro. Manuel Chávez, director general de Institutos Tecnológicos Descentralizados del TecNM; y Juan Darío Hernández Guerrero, director del Tec Campus Monclova, con quienes se abordaron los avances y alcances de este proyecto educativo y tecnológico.

Avances del laboratorio de semiconductores en Monclova

La estrategia de desarrollo económico que impulsa el gobernador Manolo Jiménez contempla el fortalecimiento del sector educativo como pieza clave para generar nuevas habilidades en las y los estudiantes y sentar las bases para contar con capital humano especializado que permita atraer inversiones en sectores estratégicos y tecnologías del futuro.

El alcalde agradeció el recibimiento y la disposición de las autoridades del TecNM para compartir los avances y fortalecer la colaboración institucional. "Agradecemos mucho el recibimiento y la apertura para trabajar en equipo. Estamos convencidos de que impulsar proyectos como el laboratorio de semiconductores significa abrir nuevas oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes, fortalecer su preparación y construir las bases del desarrollo que Monclova necesita", señaló.

Compromiso con la educación superior

Con estas alianzas, el gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y las instituciones educativas para impulsar proyectos de innovación, fortalecer la educación superior y generar más oportunidades para las nuevas generaciones.