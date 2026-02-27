Reunión de salud en Coahuila: Laura Jiménez Múzquiz se compromete a prevenir enfermedades

Sabinas, Coah.- Con el firme compromiso de proteger la salud de las familias muzquenses, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez participó en la Reunión Intermunicipal de Salud de la Región Carbonífera, encabezada por el Secretario de Salud de Coahuila, Dr. Felipe Eliud Aguirre Vázquez, en el marco de la estrategia MEJORA Coahuila impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante este importante encuentro, la alcaldesa Laura Jiménez refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y los municipios de la región para fortalecer las acciones preventivas en materia de salud pública, priorizando la protección de la población.

En la reunión se acordaron estrategias conjuntas para la prevención y control del dengue, la rickettsiosis y el sarampión, destacando el impulso a campañas de vacunación, jornadas de descacharrización, control larvario, fumigación y la promoción permanente de medidas preventivas entre la ciudadanía.

La presidenta municipal subrayó que en Múzquiz se mantendrán activas las brigadas de salud y ecología, así como la coordinación con la Secretaría de Salud estatal para anticiparse a posibles brotes y garantizar entornos seguros para las familias.

Asimismo, se reconoció el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo de la Secretaría de Salud para llevar estas acciones a cada municipio de la Región Carbonífera, fortaleciendo la atención y prevención en beneficio de la población.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Estado, consolidando políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de todas y todos.