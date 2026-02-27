Óscar Ríos Ramírez entrega apoyos a empacadores en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - A través del Sistema DIF San Juan de Sabinas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la celebración con motivo del Día del Empacador Voluntario, en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente en beneficio de la comunidad.

Como muestra de su reconocimiento y compromiso personal, el alcalde entregó a cada uno de los empacadores voluntarios un apoyo económico de 500 pesos, recurso que provino de sus propios honorarios, reafirmando así su cercanía y respaldo hacia este sector; además, se entregaron mandiles que utilizan para llevar a cabo su trabajo.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció el esfuerzo y la dedicación de quienes forman parte de este programa. "Primero que nada quiero felicitarlos por su día y reconocer su valor; tienen mi respaldo absoluto en lo que requieran. Las puertas del DIF que preside Karina Ríos también cuentan con programas y beneficios para ustedes y toda la ciudadanía. Nosotros trabajamos arduamente y poco a poco vamos cambiando nuestro municipio", enfatizó Ríos Ramírez.

Actualmente, son 93 empacadores voluntarios los que se encuentran inscritos en este programa del Sistema DIF, contribuyendo activamente a la vida laboral del municipio.

El evento se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del DIF, contando con la presencia del director del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, Alberto Berrones Sandoval, así como de la coordinadora de Adultos Mayores, Dora Elia de la Rosa, quienes reiteraron el compromiso de seguir respaldando a este sector.