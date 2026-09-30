Óscar Ríos Ramírez entrega minisplit a la primaria Manuel Acuña en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El programa "Alcalde en tu Escuela" llegó a la primaria "Manuel Acuña" de esta ciudad, donde se hizo entrega de un equipo minisplit a beneficio de la comunidad estudiantil.

Durante la visita, autoridades educativas, docentes y alumnos agradecieron el apoyo otorgado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez y destacaron la atención brindada a las necesidades del plantel.

El director de la institución, Alejandro García, reconoció el respaldo del alcalde y señaló que es un ciudadano distinguido por los múltiples apoyos que ha brindado a la escuela.

Con la entrega del equipo de aire acondicionado, así como las labores de mantenimiento y limpieza realizadas en la institución, se favorece a una comunidad escolar integrada por alrededor de 190 alumnas y alumnos, dijo el director de la institución.

Por su parte, Ríos Ramírez refrendó su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de las instituciones educativas del municipio y fortalecer las condiciones en las que estudian niñas, niños y jóvenes, aun cuando ya no esté en Presidencia. "Pueden acudir a mi casa que es su casa y ahí con gusto los atenderé", destacó la autoridad.

En la actividad, el alcalde estuvo acompañado por funcionarios y regidores de la Administración Municipal 2025-2027.