Trabajadores de la siderúrgica en Coahuila exigen acortar plazos

Los trabajadores de la siderúrgica exigieron a la jueza del proceso concursal no otorgar más prórrogas en el proceso de subasta de la empresa y reducir a 30 días la extensión de 90 días solicitada de manera verbal por los grupos Cargill y Afirme.

Representantes del movimiento obrero señalaron que la prolongación del proceso resulta insostenible para las familias afectadas, ya que conceder tres meses adicionales significaría trasladar la resolución hasta el próximo año. Por ello, informaron que, además de hacérselo saber en persona a la juzgadora, formalizarán la petición mediante un oficio.

Respecto a los tiradores interesados en la adquisición, la representación laboral manifestó su disposición de colaborar con la parte compradora para reactivar la planta. En particular, destacaron la opción de Julio Villarreal, directivo de Grupo Financiero Afirme y Villacero, a quien consideraron una alternativa favorable por tratarse de un empresario del norte del país con conocimiento en el ramo metalúrgico e interés histórico en la compañía.

Por otra parte, reconocieron la falta de relación con el síndico del proceso tras tres años de gestiones. Atribuyeron este distanciamiento a las exigencias constantes de transparencia y celeridad que la representación laboral ha mantenido sobre su desempeño durante el procedimiento legal.

"Nosotros hablamos con la juez y personalmente le pedimos que ya no queremos que haga tantas prórrogas, que se lleven el menor tiempo posible; en lugar de 90 días, pues que les dé 30. Si en 30 días pueden arreglar eso, pues adelante, pero para nosotros es muy pesado. Estaríamos hablando de brincar a otro año y es muy desesperante la situación por la que estamos pasando", expuso el vocero de la representación laboral, reiterando que dicha postura quedará formalizada por escrito a través de un oficio.

En relación con el perfil de los potenciales inversionistas, la dirigencia laboral valoró de forma positiva el arraigo regional y la trayectoria en el ramo siderúrgico del presidente de Grupo Villacero y Afirme, expresando la plena disposición del gremio para colaborar con el comprador que garantice el pago de los adeudos.

"En este momento, quien la compre para nosotros está bien, ya lo que queremos es que la vendan y nos paguen. Pero si la compra un empresario que sabe del negocio, que es de aquí del norte y nuestro vecino, pues está bien; si es Julio Villarreal, para nosotros excelente también. Nosotros tenemos el compromiso moral de apoyarlos en todos los aspectos", puntualizó el representante obrero.

Sobre el distanciamiento y la ríspida relación que mantienen con el síndico asignado al concurso mercantil, la representación de los trabajadores señaló que la falta de cercanía responde al escrutinio constante al que han sometido su gestión durante los últimos tres años.

"Con el síndico nunca nos hemos llevado bien. Hemos platicado muchas veces a través de estos tres años, pero no hay una buena relación porque somos los únicos que le hemos exigido. No he visto a otro grupo de trabajadores que esté como nosotros, constantemente exigiendo que avance el proceso y que haya transparencia, pues con todo el derecho del mundo. Yo creo que por eso no nos quiere mucho", concluyó.