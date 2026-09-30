Óscar Ríos Ramírez agradece a su equipo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, agradeció el apoyo de su equipo de colaboradores que lo acompañó durante su administración al frente del municipio.

El edil destacó el trabajo conjunto de directores, trabajadores de confianza y sindicalizados, así como de los regidores que hicieron equipo para sacar adelante los compromisos con la ciudadanía de Nueva Rosita y el resto del municipio.

Señaló que, sin el esfuerzo diario del personal, no hubiera sido posible cumplir con acciones como la instalación de 3 mil 700 luminarias, la atención a los ejidos y el impulso a obras en el sector educativo que dejan precedente.

Ríos Ramírez indicó a su vez que siempre buscó mantener cercanía con la gente, con jornadas de 14 horas y sin quedarse en casa ni un solo día, pero eso fue posible gracias al respaldo de su equipo que atendió de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas.

Comentó que se va tranquilo y contento por lo realizado en un año y nueve meses de gobierno en beneficio de todos los sectores sociales de la población.

Finalmente, reiteró que su administración se distinguió por no poner trabas para atender a la gente, sin necesidad de citas, y pidió que quien llegue a la Presidencia mantenga ese trato cercano que ha caracterizado a su gobierno.