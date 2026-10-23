Carlos Villarreal informa sobre el Festival Flores y Calaveras en Monclova

Un registro superior a los 2 mil 500 visitantes acumuló el arranque del Festival de las Calabazas en Monclova, evento impulsado en coordinación entre el Ayuntamiento y diversas instituciones educativas de la ciudad, informó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil destacó la participación activa de universidades y escuelas preparatorias de la región —entre ellas el Tecnológico de Monclova, UPN, Vizcaya, UANE, UTCCC, Normal, CONALEP, CECyTEC y COBACH—, las cuales instalaron módulos y sets fotográficos para la convivencia familiar. La cartelera de actividades estará disponible hasta el 31 de octubre, con cuatro jornadas especiales de dinámicas que se extenderán hasta las 21:00 horas.

Asimismo, el munícipe detalló que estas acciones forman parte del "Festival Flores y Calaveras", iniciativa que incluye el certamen de Catrinas, las alumbradas en los miradores de las colonias San Francisco y Guerrero, un desfile conmemorativo y la tradicional alumbrada en el Panteón Guadalupe para preservar las tradiciones mexicanas.

Respecto al mantenimiento de los cementerios municipales previo a las celebraciones de los fieles difuntos, Villarreal indicó que los trabajos de limpieza por parte de Servicios Primarios registran un avance significativo. Añadió que la administración mantiene coordinación con los ciudadanos para el arreglo de las lápidas y desplegará un operativo de Protección Civil, Seguridad Pública y abasto de agua para atender a los visitantes locales y foráneos durante las fechas conmemorativas.